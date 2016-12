Palermo, il gay pride "invade" di colori la città

foto Ansa Correlati Palermo, è il giorno del gay pride 19:18 - E' partito dal Foro Italico di Palermo il gay pride. Sono una ventina i carri che sfilano per il centro del capoluogo siciliano, attorniati da una considerevole folla. In testa alla sfilata, fra gli altri, i leader di Sel e Prc, Nichi Vendola e Paolo Ferrero, la madrina della manifestazione nazionale, Maria Grazia Cucinotta, Eva Riccobono, Vladimir Luxuria e diversi esponenti di spicco della comunità glbt. - E' partito dal Foro Italico diil. Sono una ventina i carri che sfilano per il centro del capoluogo siciliano, attorniati da una considerevole folla. In testa alla sfilata, fra gli altri, i leader di Sel e Prc,, la madrina della manifestazione nazionale,e diversi esponenti di spicco della comunità glbt.

Il corteo è molto variopinto, ed è caratterizzato dalle bandiere multicolore e dalla musica, diffusa dai carri. Tra gli slogan più popolari, si va dal siciliano "Ti Vogghiu Bene" all'inglese "Different People, Same Right". La sfilata si conclude ai cantieri culturali de La Zisa dove è allestito il Gay Village.



Il sindaco Orlando: "Ogni giorno è gay pride" - "Palermo non ospita il Gay Pride: lo vive tutto l'anno, ed oggi lo vive insieme a tante altre persone venute qui a condividerlo con i palermitano": lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando alla partenza del corteo del Palermo Pride. ''Questa città - spiega Orlando - è un grande mosaico di tessere. Il nostro obiettivo, da sempre, si concentra nel motto 'to be different, to be equal': essere diversi nell'uguaglianza. Siamo tutti impegnati perché a tutti questa uguaglianza dei diritti venga riconosciuta".



Vendola duro: "Mi vergogno dell'Italia" - "Ho 55 anni e sto invecchiando in un Paese di cui mi vergogno". E' quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia e leader di Sel, Nichi Vendola. Postando una foto che lo ritrae mentre sfila alla testa di un corteo, Vendola aggiunge sulla sua bacheca virtuale: ''Noi siamo qui per dire la verità, senza ipocrisie, e chiedere alla legge di riconoscere quello che è già nella vita, nella società". "L'amore - conclude - ha i colori dell'arcobaleno, non e' possibile che viva codificato solo in bianco e nero".



La Cucinotta: "Servono leggi contro l'omofobia" - "Questo governo deve essere pronto a darsi una mossa e accettare una legge contro l'omofobia''. Così Maria Grazia Cucinotta, madrina del gay pride nazionale, ha risposto ai cronisti durante la parata in corso a Palermo. A chi le ha chiesto quale messaggio intende dare la piazza al Paese, l'attrice siciliana ha risposto: ''Far vincere l'amore per dire no al pregiudizio, perché un dito puntato equivale a una pallottola".