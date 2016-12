Meteo, temperature sotto la norma di stagione

foto Meteo.it Correlati Meteo, temperature sotto la media di stagione

Le previsioni in tempo reale

La situazione in Europa

Il traffico real time 13:12 - La perturbazione giunta ieri al Nord, la numero 3 di giugno, prima di abbandonare la nostra Penisola, nella giornata odierna porterà ancora un po' di rovesci e temporali al Nordest e regioni centrali. Poi nel resto della settimana ci attendono giornate in generale piuttosto fresche e instabili a causa delle correnti atlantiche che scorreranno lungo il bordo orientale dell'Anticiclone delle Azzorre. - La perturbazione giunta ieri al Nord, la numero 3 di giugno, prima di abbandonare la nostra Penisola, nella giornata odierna porterà ancora un po' di rovesci e temporali al Nordest e regioni centrali. Poi nel resto della settimana ci attendono giornate in generale piuttosto fresche e instabili a causa delle correnti atlantiche che scorreranno lungo il bordo orientale dell'Anticiclone delle Azzorre.

L'anticiclone delle Azzorre nella sua faticosa avanzata sul Mediterraneo, tornerà a occupare timidamente parte del nostro territorio solo nei primi giorni di luglio.





PREVISIONI PER OGGI Nel corso della giornata avremo rovesci e temporali al Nordest e gran parte del Centro (meno colpito il versante tirrenico). I fenomeni nel corso del pomeriggio tenderanno ad attenuarsi in Trentino, Friuli e settori ovest dell’Emilia. I rovesci e temporali più intensi potranno essere osservati in Romagna, Appennino centro-settentrionale e Marche. Ventoso per venti occidentali o di Maestrale al Sud e Isole. Il Maestrale sarà forte in Sardegna. Venti di Phoen sulle Alpi.



FINO A 10 GRADI IN MENO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA Temperature massime in diminuzione quasi dappertutto (anche al Sud e in Sicilia) e in generale al di sotto della norma al Centronord dove sono più tipiche di fine maggio piuttosto che di fine giugno. Un calo notevole avverrà al Nordest e sulle Alpi. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 17 gradi per Aosta, 21 gradi per Imperia, 22 gradi per Udine e Venezia, 23 gradi per Bologna, Rimini, Treviso, Campobasso, Perugia, Potenza, Alghero, 24 gradi per Bergamo, Torino, Cuneo, Trieste, Verona, Ancona, L’Aquila, 25 gradi per Brescia, Novara, Bolzano, Firenze, Sassari, Olbia, 26 gradi per Milano, Piacenza, Pisa, Roma, Catanzaro, Napoli, Trapani, Cagliari, 27 gradi per Pescara, Grosseto, 28 gradi per Palermo, 30 gradi per Brindisi, Reggio Calabria, 32 gradi per Lecce e 33 gradi per Crotone e Taranto. Stamattina è ricomparsa la neve sulle Alpi centro-orientali; un esempio è l’Alto Adige dove si è fatta rivedere anche sotto i 2000 metri.



PREVISIONI PER MARTEDI' Il tempo tenderà a migliorare e avremo più sole rispetto la giornata di oggi. Qualche temporale soprattutto pomeridiano bagnerà l’Appennino centrale, quello toscano e il Nordest. Possibili temporali anche sulle Prealpi lombarde. Temperature massime in leggero rialzo al Nord e Sardegna, in ulteriore lieve calo nelle regioni meridionali. Si farà sentire ancora un po’ di vento ma sarà in attenuazione.



LA TENDENZA PER LA SETTIMANA Dopo il passaggio della perturbazione numero 3 di giugno che oggi porterà temporali in molte zone del Centronord, fino alla fine del mese rimarremo ai margini dell’Anticiclone delle Azzorre: questo Anticiclone non sarà in grado di spingersi oltre la Spagna , esponendo di conseguenza le nostre regioni a un po’ di instabilità accompagnata da un clima sicuramente gradevole con temperature e tassi di umidità relativamente contenuti.



La settimana sarà dunque caratterizzata da estrema variabilità e fasi instabili in cui le piogge e i rovesci potrebbero essere anche forti ma comunque alternati a vari momenti di sole e temperature in generale comprese tra 24 e 30 gradi. Non dovremo, dunque, più sopportare il fastidio di caldo eccessivo ed afa, bensì solo un po' di instabilità: in molte regioni il tempo risulterà comunque tutto sommato buono. L'instabilità mercoledì riguarderà le zone interne del Centrosud, giovedì le Alpi, il Nordovest e l’Appennino centrale, venerdì il Centro e la Sardegna , sabato il Centrosud e domenica l’estremo Sud. Questa evoluzione verrà aggiornata di giorno in giorno.