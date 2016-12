foto Ansa

16:05

- A Casola, uno dei comuni colpiti dalla scossa di terremoto di magnitudo 5.2 verificatasi in Lunigiana, sarà allestita una tendopoli per chi non voglia o possa dormire in casa. Lo ha deciso la Regione Toscana. Dopo la prima scossa, avvertita intorno alle 12.30, nella zona se ne sono ripetute altre 20 di assestamento. I tecnici stanno decidendo sulla necessità di allestire una tendopoli anche a Monzone di Fivizzano, altro borgo danneggiato dal sisma.