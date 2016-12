Livorno, massacra la ex e uccide il compagno

foto LaPresse

- Prima di accoltellare la sua ex avrebbe ucciso il suo nuovo compagno. Clamorosa svolta nelle indagini sul tentato omicidio di Veronica Franceschi, 30 anni ,madre di una bambina di due , che a Livorno l'11 marzo scorso è stata ridotta in fin di vita dal compagno tunisino. Lui, Imed Hamdi, 36 anni, ora è in carcere. Mercoledì scorso in un deposito abbandonato vicino alla stazione è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Anche lui, secondo i primi riscontri del medico legale, sarebbe stato accoltellato . Per il pm ci sono pochi dubbi: la vittima sarebbe Ismael Hosni, anche lui tunisino, il nuovo compagno di Veronica Franceschi, scomparso proprio dal marzo scorso. Dunque, stando all'ipotesi avanzata dai magistrati, prima di accoltellare la sua compagna Imed Hamdi avrebbe giustiziato il suo rivale in amore. Lapidaria la frase del pm Luca Masini titolare delle indagini : "Quello è il corpo del compagno di Veronica Franceschi, aggredita in via Bengasi l'11 marzo". Adesso saranno i consulenti a dover lavorare sulle tracce ematiche e i dna per accertare l’identità del cadavere e verificare se ad ucciderlo sia stato o meno lo stesso coltello usato per aggredire Veronica Franceschi.