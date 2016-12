Ilda Boccassini chiede trasferimento a Firenze

foto LaPresse Correlati Firenze, festini a luci rosse in hotel: telefonate all'escort da un'utenza comunale

Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, ha presentato domanda per il posto di procuratore di Firenze, incarico ora ricoperto da Giuseppe Quattrocchi che lascerà ad ottobre per raggiunti limiti di età. Tra i molti magistrati che hanno chiesto il trasferimento nel capoluogo toscano, dove sono in corso importanti inchieste, anche il procuratore aggiunto di Milano, Armando Spataro.

Il capoluogo toscano fa gola a diversi procuratori, tra cui appunto la Boccassini, anche per l'ultimo scandalo escort che sta facendo tremare Palazzo Vecchio e che potrebbe riservare coinvolgimenti politici di non poco conto: in tutto sarebbero quasi cinquanta i magistrati che hanno richiesto il trasferimento a Firenze.