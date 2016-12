foto Ansa

- Nei confronti dei poveri "si può e si deve fare qualcosa di più". Parola di Papa Francesco, che sottolinea come l'azione internazionale dev'essere animata "non solo di buona volontà o, peggio, da promesse che sovente non sono state mantenute". Perché, sostiene, è uno "scandalo" quello di una "produzione che sarebbe sufficiente a sfamare tutti mentre milioni di persone muoiono di fame".