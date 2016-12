foto LaPresse

19:35

- "I precedenti della Consulta in tema di legittimo impedimento sono inequivocabili e non avrebbero mai consentito soluzione diversa dall'accoglimento del conflitto proposto dal governo". Lo affermano gli avvocati di Silvio Berlusconi, Piero Longo e Niccolò Ghedini, commentando il respingimento del ricorso riguardante il processo Mediaset. "La decisione - aggiungono - si è basata su logiche diverse che non possono che destare grave preoccupazione".