foto Ansa

12:12

- Amare e perdonare i nemici è difficile ma è quello che ci chiede Gesù. Vendicarsi invece "non è cristiano". Lo ha detto papa Francesco nella messa di oggi a Santa Marta. Il Pontefice ha sottolineato che, anche se non è facile, "bisogna perdonare i nostri nemici" e per farlo è fondamentale "pregare per loro, pregare il Signore che cambi il loro cuore".