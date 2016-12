Calcio, Lecce perde la B: guerriglia allo stadio

foto Ansa Correlati Lecce, follia ultrà: assalto allo stadio

21:39

- Scontri allo stadio di Lecce dove alcune centinaia di supporter della squadra locale, dopo la mancata promozione in B a seguito dell'1-1 con il Carpi nel ritorno della finale play off di Lega Pro, hanno invaso il campo cercando di raggiungere gli spogliatoi. Un gruppo di teppisti ha picchiato con calci e pugni gli steward che erano davanti alla scaletta e ha rotto un vetro. I giocatori delle due squadre sono riusciti a mettersi in salvo.