E' di due vittime per il caldo il bilancio del primo vero weekend estivo in Italia. Un pensionato di 67 anni è deceduto mentre andava in bicicletta a Villareia di Cepagatti, nel Pescarese, a causa di un malore provocato dall'afa. Per la stessa causa un 63enne originario di Torre del Greco (Napoli), ma residente a Termoli, Vincenzo Romito, è morto mentre faceva footing vicino alla spiaggia. L'uomo è stato colpito da un collasso: inutili i soccorsi.

Calano le tariffe di ombrelloni e lettini - Gli italiani si sono riversati nelle spiagge, ma anche in montagna, per godere di due giorni di sole e di relax. Gli stranieri invece hanno scelto le tante città d'arte italiane. Al mare, dove per la prima volta le tariffe di lettini e ombrelloni sono in discesa, sono tante le promozioni, le offerte e gli sconti proposti: si va dall'ombrellone condiviso da più nuclei familiari alla promozione "3 lettini al prezzo di 2", week-end gratis nel caso di abbonamento settimanale, servizi di spiaggia a prezzi scontatissimi riservati alle prime 20 persone della giornata, pomeriggio-convenienza con tariffe ridotte del 50%, possibilità di pagare a rate o a fine stagione.



Traffico intenso verso le località di villeggiatura - Questa domenica estiva ha fatto registrare sin dalle prime ore del mattino traffico intenso sulle vie d'accesso al mare e caccia ai parcheggi sulle litoranee vicino alla capitale. E l'ultimo giorno del raduno delle moto Harley Davidson ha visto il passaggio sul litorale di tanti biker. Caldo intenso e primi tuffi anche al sud: tanti i lidi e i villaggi turistici in piena attività in Puglia, Sicilia e Calabria; presenze in aumento si registrano anche sui monti della Sila e dell'Aspromonte. Folla di turisti a Capri, dove il fine settimana ha fatto registrare il tutto esaurito.