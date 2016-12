Investito a Catania, ora non ha un identità

19:23 - In tasca aveva solo un mazzo di chiavi, nessun documento. Vicino a lui, a terra, subito dopo essere stato investito da uno scooter in via Fratelli Cairoli a Catania, quest'uomo di circa 60 anni aveva soltanto una busta della spesa. L'incidente è accaduto ieri sera, intorno alle 21, ma da allora nessuno lo ha cercato, e nemmeno ne è stata denunciata la scomparsa. E lui, a causa delle gravi ferite, non riesce a parlare. Per questo i vigili urbani di Catania hanno deciso da fare un appello a familiari e conoscenti.