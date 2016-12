Roma, arrestato portiere "infedele"

foto Dal Web

- Furti continui ma nessuna effrazione alle porte. È stato proprio questo particolare a insospettire i condomini di una palazzina a Monteverde in via dei Quattro Venti a Roma, i quali si sono rivolti alla polizia che ha iniziato delle operazioni di indagine volte a cogliere con le mani nel sacco il colpevole. Risultato delle indagini: il portiere era il ladro degli appartamenti.Soltanto la donna delle pulizie ed il portiere dello stabile avevano la disponibilità delle chiavi dell’appartamento. Dubbio risolto quando i poliziotti hanno immortalato l'uomo mentre entrava in uno degli appartamenti e compiva il furto. Prima di tutto, gli agenti intervenuti hanno posizionato delle banconote segnate nella camera da letto di uno dei proprietari mentre contemporaneamente fissavano una telecamera all'interno di una scatola di cartone per riprendere in faccia il responsabile, e poi sono rimasti ad aspettare. L'attesa si è conclusa quando il portiere ha suonato al citofono per assicurarsi che nell'abitazione non ci fosse nessuno e si è poi introdotto nell'abitazione per mettere a segno il colpo. Una volta entrato nella camera da letto, il ladro si è diretto vero il comodino all'interno del quale erano stati nascosti i soldi e lo ha aperto, a quel punto i poliziotti sono intervenuti e lo hanno bloccato. L'uomo è stato trovato anche in possesso di una placca dei Carabinieri e due pistole nascoste nella guardiola. È stato arrestato per furto e denunciato per possesso illegale di armi.