foto Ansa

16:18

- Riduce in fin di vita la madre e poi si dilegua, ma la polizia lo blocca in un un bar. L'episodio è accaduto a Nocera Inferiore (Salerno) dove un uomo di 49 anni, con disturbi psichici, ha aggredito la madre 84enne nella propria abitazione. L'anziana donna ha riportato traumi cranici ed è stata ricoverata nell'ospedale Umberto I dove i sanitari si sono riservati la prognosi. Il 49enne, bloccato in un bar di Pagani, è ora in stato di fermo.