Frosinone, cavallo finisce sul tetto di un hotel

foto Tgcom24 19:36 - Panico e sconcerto tra gli ospiti e i dipendenti di un albergo di Borgo Sant'Angelo a Guarcino, in provincia di Frosinone: un cavallo è precipitato sopra il terrazzo dell'hotel ed è morto all'istante, dopo un volo di circa dieci metri. Secondo le squadre di soccorso intervenute sul posto, l'animale è scivolato da una zona scoscesa, sovrastante l'esercizio commerciale, dove era al pascolo. La carcassa del cavallo è stata recuperata dai vigili del fuoco, insieme ai veterinari della Asl.

Sono state necessarie un paio d'ore di lavoro per i pompieri del distaccamento di Frosinone, a causa della grandezza del cavallo. Molta paura tra coloro che si trovavano nell’albergo-ristorante, soprattutto a causa del tonfo assordante che li ha spinti immediatamente a recarsi nella parte alta dell'albergo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la scena che si è presentata davanti ai loro occhi non è stata affatto piacevole. Restano ancora da chiarire le cause della caduta dell'animale.