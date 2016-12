15:58 - Sulla barca carica di profughi in arrivo da Siria, Afghanistan e Kurdistan c'era anche una neonata. La piccola imbarcazione carica di 159 immigrati approdata questa notte sulle coste di Roccella Jonica, in Calabria oltre a ospitare 14 donne e 8 bambini ha trasportato per giorni Nojian, "nuova vita". Molte delle persone sono state portate in ospedale disidratate o in stato di ipotermia. La piccola di due chili è in perfetta salute, dicono i medici. Nessuna notizia sulla madre. Secondo gli investigatori la donna sarebbe morta dando alla luce la piccola, o subito dopo. Facile pensare che i suoi sfortunati compagni di viaggio abbiano abbandonato il suo cadavere in mare.