Picchiata a morte per un bicchier d'acqua Scampia, arrestato il figlio della vittima

Una donna di 52 anni, Anna Fiume, è stata uccisa in casa a Scampia, a Napoli. La donna è stata trovata dal 118 riversa a terra, in un lago di sangue. A picchiarla fino a ucciderla è stato il figlio, Carlo Ciccarelli, di 28 anni, per una lite scatenata da motivi banali: al rifiuto della madre di portargli un bicchiere d'acqua è infatti scattata la reazione violenta del giovane, che ha poi ammesso le sue responsabilità. L'uomo è stato arrestato.

Il litigio, con pugni al viso, alle tempie e agli occhi, sferrati con violenza dall'uomo, è scoppiato in una stanzetta attigua al bagno dove la donna, Anna Fiume, di 52 anni, si è poi recata ed è morta, dopo essersi accasciata al suolo, forse per un malore.



Numerose le ecchimosi al viso rilevate dal medico legale Pasquale Guglielmo durante i primi esami sul corpo della vittima, sul quale non sono stati rilevati segni di ferite mortali causate da una possibile caduta.



La donna era affetta da patologie renali e cardiache e solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Sull'accaduto sta indagando il commissariato di Scampia. Si è appreso che c'erano spesso litigi tra madre e figlio, tossicodipendente e con precedenti per lesioni e stupefacenti.



Al momento dell'arrivo degli agenti, l'uomo si trovava in un'altra camera, nell'abitazione di via Ghisleri, in uno stato di forte agitazione e con il viso ricoperto di escoriazioni. Il giovane ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dai poliziotti.



Tracce di sangue sono state rilevate dalla polizia scientifica sui mobili e sul pavimento, evidentemente il risultato della violenta colluttazione tra i due.