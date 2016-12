Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo

foto Meteo.it Correlati Meteo, arriva la prima ondata di caldo

L'alta pressione che garantisce tempo decisamente estivo continuerò a farci compagnia. A partire da lunedì, caldo sempre più intenso a causa della componente africana che, nel frattempo, tenderà a delinearsi. Quindi, la settimana prossima dovremo fare i conti con la prima moderata ondata di caldo della stagione: le temperature saliranno fino a 35 gradi in molte zone.

Pur non essendo un'ondata di caldo di notevole portata, il disagio sarà comunque sensibile proprio perché si arriva da un periodo caratterizzato da sbalzi termici ma quasi sempre con temperature sotto i livelli normali: basti pensare che, proprio all'inizio della settimana che si sta ormai concludendo, il clima fresco interessava molte regioni ed era accompagnato anche da qualche nebbia in pianura. Il caldo intenso si attenuerà tra giovedì e venerdì al Centronord, tra sabato e domenica anche al Sud.



Previsioni per sabato 15 giugno - Tempo stabile e per lo più soleggiato in tutte le regioni per l'intera giornata. Da segnalare un po' di nuvole in Liguria e sulle Alpi e come sempre, in queste condizioni estive, fra pomeriggio e sera potrà comparire qualche breve e isolato rovescio a ridosso dell'arco alpino. Le temperature subiranno un lieve incremento al Centrosud portandosi quasi ovunque fra 27 e 30 gradi nella maggior parte del territorio. I venti resteranno deboli a regime di brezza.



Previsioni per domenica 16 giugno - Proseguiranno senza particolari cambiamenti le medesime condizioni di tempo estivo con prevalenza di cielo sereno e appena qualche nuvola in più su Alpi, Liguria e Piemonte. Ancora una volta la probabilità di pioggia resta bassa, salvo i consueti brevi, occasionali temporali possibili nelle ore più calde sulle Alpi. Le temperature proseguiranno l’ascesa fino a toccare punte massime di 32-33 gradi.



Inizio della prossima settimana rovente - L'Anticiclone delle Azzorre sarà il protagonista fino alla fine di questa settimana, per venire poi sostituito da quello Nordafricano. All'inizio della prossima settimana, quindi, assisteremo alla prima, vera ondata di caldo.



Una vasta saccatura legata ad una perturbazione si distenderà lungo le coste atlantiche spezzando l'Anticiclone delle Azzorre in due porzioni, una delle quali non è altro che l’Anticiclone Nordafricano. Questa prima ondata di caldo coinvolgerà gran parte dell’Europa, iniziando a espandersi dalla Spagna verso la Francia meridionale nella giornata di domenica.



Le regioni più a rischio per afa e disagio notturno - In un contesto di caldo diffuso, le zone che registreranno le temperature più elevate saranno la Pianura Padana, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Sicilia e la Sardegna.



L'umidità nelle ore centrali del giorno potrà anche arrivare al 50% e le temperature percepite effettivamente dal nostro corpo saranno anche di 2-4 gradi superiori rispetto a quelle reali.



Apice del caldo fra martedì e mercoledì - Toccheremo l'apice del caldo tra martedì e mercoledì della prossima settimana. In particolare, mercoledì 19 giugno le temperature percepite (quei valori che, cioè, tengono conto anche del disagio dell'afa) saranno particolarmente elevate nelle seguenti città: Verona 38 gradi, Bologna 37 gradi, Milano 36 gradi, Firenze 37 gradi, Roma 36 gradi. La Pianura Padana sarà la zona che registrerà un maggior ristagno dell’umidità e, dunque, il più intenso fastidio dell'afa.



In aumento anche le temperature minime - Anche le temperature minime saranno in netto rialzo e, tra domenica e martedì, potranno superare la soglia di 21-22 gradi (in particolare nelle grandi città, che durante il giorno avranno accumulato calore) determinando un disagio notturno per il caldo umido. La notte, dunque, non sarà più il momento di maggior sollievo. A soffrire saranno specialmente le città di costa; qui infatti, nelle ore notturne, viene a mancare l’effetto mitigante della brezza di mare.