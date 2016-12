foto Ansa

20:04

- Raid negli uffici di Itinera, azienda del gruppo Gavio che fornisce calcestruzzo al cantiere Tav di Chiomonte. Lo denuncia il senatore Pd, Stefano Esposito. Una trentina di autonomi e anarchici, secondo il parlamentare noto per le sue posizioni a favore della Torino-Lione, ha imbrattato con scritte "No Tav" alcuni mezzi e i muri degli uffici della società, a Salbertrand, in Valle di Susa.