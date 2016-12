Sciopero trasporti, la diretta Twitter

10:24 - Oggi potrebbe essere una giornata nera per chi viaggia con disagi sia per il trasporto pubblico locale che per quello aereo e navale. L'Usb (Unione sindacale di base) ha infatti confermato lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale per il 14 giugno. Il sindacato assicura che saranno rispettate le fasce di garanzia.