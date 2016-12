Sciopero, venerdì trasporti a rischio

foto LaPresse Correlati La diretta Twitter

10:21

potrebbe essere una giornata nera per chi viaggia con disagi sia per il trasporto pubblico locale che per quello aereo e navale. L'(Unione sindacale di base) ha infatti confermato lodel trasporto pubblico locale, dei naviganti, del personale di terra Alitalia per il. Il sindacato assicura che saranno rispettate le