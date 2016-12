Padova, cambiano le richieste per Sant'Antonio

16:29 - Antonio è la figura religiosa più amata in Italia ed insieme a Padre Pio certamente la più popolare. Ogni anno, il 13 giugno si celebra la festa del Santo Patrono e più di centomila fedeli accorrono nella città veneta. La maggior parte di loro si reca nella basilica per richiedere una grazia, ma in questi anni di crisi le richieste, che una volta erano per la salute dei propri cari, sono invece per un aiuto nella ricerca di un lavoro.