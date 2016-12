Staminali,la mamma di Jack:"Ci hanno detto di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo"

Correlati Malata di Sla muore in attesa delle cellule La lettera di scuse del presidente di Stamina

- Giacomo, ma tutti lo chiamano Jack, ha tre anni e vive a Cernusco sul Naviglio: non parla, non cammina e ha difficoltà respiratorie. La speranza di un suo miglioramento si ripone nelle infusioni di cellule staminali. Ma il tribunale di Milano ha rigettato il ricorso dei genitori Paolo e Maria per curare Jack con il metodo Stamina. Ora la famiglia spera che entro 15 giorni un altro giudice autorizzi le infusioni. La mamma Maria non smette un attimo di seguire il figlio e gli amici della coppia hanno anche fondato un'associazione "Gli occhi della speranza" per raccogliere fondi.