Attentato Adinolfi, prima udienza per i due anarchici: ecco il video dei pedinamenti

13:06 - I Carabinieri avevano seguito e intercettato per mesi Alfredo Cospito e Nicola Gai, i due anarchici responsabili dell'attentato che ferì Roberto Adinolfi, dirigente dell'Ansaldo Nucleare a Genova. Le microspie piazzate dagli agenti avevano permesso di scoprire che Cospito si preparava a fuggire all'estero nel caso fosse stato scoperto. I due sono stati arrestati e oggi la prima udienza in un aula blindata del tribunale di Genova per la richiesta di rinvio a giudizio.