Meteo, tanto sole e temperature in aumento

La situazione in Europa 11:24 - Fino a domenica prevalenza di bel tempo e caldo tipico di inizio estate grazie alla presenza sull'Italia dell'Anticiclone delle Azzorre; qualche nuvola in più al Nord, con temporali sulle Alpi, solo nella giornata di domani a causa di una perturbazione atlantica. Poi nel fine settimana l'Anticiclone delle Azzorre lascerà il posto all'Anticiclone Africano, accompagnato da aria di origine sahariana: tra lunedì e mercoledì quindi caldo e afa in aumento.

Quindi oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche nuvole in più sulle zone alpine e in Calabria, ma in generale senza piogge; sempre tanto sole altrove. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita e in generale comprese fra 25 e 30 gradi. Moderati venti di Maestrale al Sud, per lo più deboli altrove. Venerdì molte nuvole e temporali sparsi sulle Alpi. Un po' di nuvole anche sul resto del Nord, ma alternate a momenti soleggiati e in generale senza piogge. Bella giornata di sole nel resto d’Italia. Temperature massime in crescita al Centrosud e Isole.







NEL WEEKEND PRIMA ONDATA DI CALDO ESTIVO L’Anticiclone delle Azzorre sarà il protagonista fino a fine settimana; poi verrà sostituito da quello Nordafricano: all’inizio della prossima settimana quindi ci sarà la prima vera ondata di caldo. Una vasta saccatura legata ad una perturbazione si distenderà lungo le coste atlantiche spezzando l’Anticiclone delle Azzorre in due porzioni, una delle quali non è altro che l’Anticiclone Nordafricano che tenderà ad invadere oltre all’Italia, anche la parte centro-orientale dell’Europa. La massa d’aria è in partenza rovente e nel suo viaggio verso l’Italia accumulerà umidità nel contatto con il mar Mediterraneo: sull’Italia si riverserà una lingua calda che farà aumentare la sensazione di disagio. Secondo la bioclimatologia medica, le temperature di 33-34 gradi sono la soglia oltre la quale il nostro organismo non solo avverte disagio fisiologico ma addirittura è esposto a rischi per la salute, specie nelle categorie più deboli (anziani e bambini in particolare). Contestualmente aumenterà anche il tasso di umidità e le temperature percepite potranno anche sfiorare i 38-40°C. Le temperature dei nostri Mari sono ancora piuttosto fresche, quindi lungo le coste avremo temperature più contenute grazie alle brezze. Questa ondata di calore durerà almeno fino alla prima metà della prossima settimana. In aumento anche l’Indice UV, che raggiungerà valori molto elevati.