Meteo, tempo instabile al Nord e bello al Sud

Mentre al Sud resisterà il bel tempo, tra l'altro accompagnato da ulteriore aumento del caldo, al Centronord la giornata sarà caratterizzata dall'alternanza tra sole e improvvisi acquazzoni, con temperature in leggero calo. Un po' di instabilità anche all'inizio della nuova settimana, con qualche temporale residuo soprattutto al Centronord, poi a partire da mercoledì l'alta pressione garantirà il tempo bello.

Previsioni per domenica - Molte nuvole, con rovesci e temporali qua e là, sulle zone alpine. Alternanza di sole e nuvole sul resto del Centronord, con improvvisi acquazzoni e temporali che a tratti bagneranno le pianure del Nord, la Liguria, la Sardegna e le zone interne del Centro, con qualche possibile sconfinamento fin sulle coste della Toscana. Prevalenza di tempo bello e soleggiato al Sud.



Temperature massime in calo di qualche grado al Nord, appena in leggera flessione nelle regioni centrali, in crescita invece al Sud, dove si toccheranno punte anche di 31-32 gradi. Venti per lo più deboli dai quadranti meridionali.



Previsioni per lunedì - Lunedì ancora prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulle estreme regioni meridionali. Alternanza di sole e momenti nuvolosi sul resto d'Italia, con qualche rovescio o temporale che nel corso del giorno bagnerà qua e là Alpi, Pianura Lombardo-Veneta, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Occidentale, Liguria, regioni centrali adriatiche e Sardegna. Temperature quasi ovunque in diminuzione.