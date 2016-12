foto Ansa

- La morte di Piera Natali, la 65enne trovata senza vita questa mattina in un parcheggio alla periferia di Aosta, è stato un suicidio. I carabinieri in un primo momento avevano pensato a un omicidio, dato che vicino al corpo era stato trovato un coltello. La 65enne, secondo quanto ricostruito, si è buttata dalla finestra del suo appartamento, antistante il piazzale nel quale è stata ritrovata. In casa è stato trovato un biglietto di addio.