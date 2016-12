foto SportMediaset

21:09

- "So che camminerete per 28 km tutta la notte, recitando il santo rosario, cantando insieme, guidati. E' bello questo, perché è il paradigma della vita. Tutta la vita è un pellegrinaggio". Così papa Francesco ha parlato ai partecipanti al Pellegrinaggio Macerata-Loreto in diretta telefonica prima della messa. "L'importante è l'incontro con Gesù in questa strada della vita, l'incontro con lui e questo ti dà la fede".