Meteo, sabato d'estate ovunque

- Oggi prevalenza di tempo bello e un po’ di caldo tipico di inizio estate grazie all’alta pressione che si è stabilita sulla nostra Penisola. Già alla fine del giorno, però, ci sarà un leggero peggioramento del tempo al Nord per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica, la numero 1 di giugno, la quale domani porterà un po’ di nuvole al Centronord con temporali che a tratti interesseranno qua e là le regioni settentrionali, senza tuttavia rovinare del tutto la giornata; sulle regioni meridionali, invece, anche domani resisteranno alta pressione, bel tempo e caldo addirittura in aumento.

PREVISIONE PER OGGI Nella mattinata di oggi bel tempo in tutta Italia. Nel pomeriggio qualche nuvola in più su Alpi e Sardegna, ma con pochi brevi temporali qua e là; sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. In serata qualche temporale anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia: si ripeterà dunque la situazione che ha caratterizzato anche i giorni scorsi. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita con punte fino a 28-29 gradi in diverse località. Venti in generale di debole intensità.

PREVISIONE PER DOMENICA Domenica alternanza di sole e nuvole al Centronord, con acquazzoni e temporali più continui su Alpi, Prealpi e Piemonte, a carattere intermittente invece nelle zone di pianura. Ancora in prevalenza sereno o poco nuvoloso invece al Sud e Isole. Temperature in leggero calo al Nord e medio Tirreno; caldo in aumento invece al Sud.

LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA Da martedì il tempo registrerà un sensibile miglioramento: la situazione andrà dunque stabilizzandosi, nonostante il permanere della classica instabilità pomeridiana e serale, soprattutto sui rilievi. Nella parte centrale della settimana, poi, l’alta pressione in rinforzo garantirà tempo bello e clima estivo dappertutto. Dal punto di vista termico, domenica 9 giugno avremo un calo al Nord e sulle regioni tirreniche, lunedì 10 nel resto del Centrosud. Da martedì 11 le temperature riprenderanno quasi ovunque a salire.