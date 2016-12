foto Dal Web

- Carne prodotta in Francia ma dichiarata come "Made in Italy", falsi marchi dop, finanziamenti non dovuti ottenuti dall'Ue per 8 milioni di euro: sono alcune delle irregolarità riscontrate dai Nac (nuclei anti-frodi dei carabinieri) durante una serie di controlli straordinari effettuati in tutta Italia. Individuate frodi ai danni dell'Unione europea e sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari. Settantatré le aziende controllate.