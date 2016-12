Pm chiama cartomante con telefono di servizio, rischia sanzione

- Gli italiani sono superstiziosi. In moltissimi chiamano o organizzano incontri con maghi e astrologi per avere previsioni sul futuro e la protezione dal malocchio, ovviamente a pagamento. I problemi per un magistrato di Napoli sono nati quando ha iniziato a chiamare il suo cartomante di fiducia con il telefono di servizio.

I fatti sono avvenuti nel 2003, quando la pm Claudia De Luca si trovava nella procura di Potenza e ha effettuato 65 chiamate con il telefono di lavoro dirette ad un numero con prefisso 899, riferibile a servizi di cartomanzia, astrologia e previsioni per vincite del lotto. Adesso il magistrato rischia una sanzione disciplinare.

Il pm dovrà affrontare venerdì prossimo un procedimento disciplinare in quanto il pg di Cassazione ne ha richiesto il rinvio a giudizio. Nel capo di incolpazione si legge che "per effetto di tale condotta realizzata in violazione delle prescrizioni generali e relative all'uso dei sistemi telefonici dell'ufficio e fonte di danno erariale è stato disposto dal gestore della rete telefonica il blocco dell'utenza di servizio per traffico anomale ed esubero di spesa".

Per queste accuse è già stata sottoposta a processo penale, con l'accusa di peculato, scaturito dall'inchiesta Toghe lucane dell'allora pm e oggi sindaco di Napoli Luigi De Magistris.