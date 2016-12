Meteo: instabile fino a giovedì, weekend estivo

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:26 - Continua l'instabilità sulla penisola, ma con meno nuvole e meno piogge rispetto agli ultimi giorni. Le precipitazioni saranno comunque concentrate sulle regioni del Centronord. Da venerdì a domenica l'alta pressione si stabilirà temporaneamente sull'Italia, garantendo alcune giornate tipicamente estive, con sole e temperature nella media. - Continua l'instabilità sulla penisola, ma con meno nuvole e meno piogge rispetto agli ultimi giorni. Le precipitazioni saranno comunque concentrate sulle regioni del Centronord. Da venerdì a domenica l'alta pressione si stabilirà temporaneamente sull'Italia, garantendo alcune giornate tipicamente estive, con sole e temperature nella media.

Dal pomeriggio di domenica, però, una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna riporterà qualche rovescio e temporale soprattutto su Alpi e Prealpi. Anche la prossima settimana avremo fasi alterne, con giornate belle e calde e altre più nuvolose con qualche acquazzone; poi, a cominciare da metà mese, le incursioni dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale dovrebbero farsi più incisive e durature.



Mercoledì poche nuvole, temperature stazionarie - Al mattino di mercoledì tempo sereno o poco nuvoloso al Nordovest, Sud e sulle Isole, mentre sul resto d’Italia si alternano nuvole e sprazzi di tempo bello, con qualche piovasco su Alpi centro-orientali, pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio improvvisi acquazzoni e temporali bagneranno qua e là Alpi, Prealpi e zone interne del Centrosud, con qualche sconfinamento sull’alta Pianura Padana.



Le temperature pomeridiane si manterranno stazionarie o in lieve calo al Centronord, mentre saranno in leggero aumento al Sud e sulle Isole, con le massime quasi dappertutto comprese fra 20 e 26 gradi. Venti per lo più deboli.



Giovedì bello al Sud, qualche nuvola al Nord - Giovedì il tempo sarà bello al Centrosud, a parte qualche nube pomeridiana nelle zone interne; locali temporali sull’Appennino centro-settentrionale. Un po’ di nuvole al Nord, ma comunque alternate ad ampie schiarite e con isolati acquazzoni e temporali soltanto su Alpi, Prealpi e alta pianura lombardo-veneta. Temperature quasi ovunque in leggero aumento.



Caldo estivo da venerdì - Da venerdì, fatta eccezione per qualche breve acquazzone pomeridiano attorno ai rilievi alpini e all’Appennino centrale, la temporanea intrusione di un promontorio anticiclonico dal Nord Africa determinerà una situazione di clima tipicamente estivo che porterà le temperature localmente anche oltre i 30 gradi.



Venerdì e sabato si prevedono temperature massime in rialzo. Al Sud in particolare potremo localmente anche superare i 30 gradi, arrivando a toccare i 32 gradi sulle Isole maggiori.



Tra sabato e domenica ancora estate piena al Centrosud, con tanto sole e caldo, mentre al Nord domenica cominceranno ad aumentare le nubi con possibilità di qualche rovescio o temporale nella seconda parte della giornata su Alpi e Prealpi.



Estate a intermittenza fino a metà mese - Per il momento, come spesso accade nel mese di giugno, gli assaggi d’estate si presenteranno a intermittenza, specie nelle regioni settentrionali, disturbate con maggior probabilità dalle perturbazioni atlantiche.