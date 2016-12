Sono oltre 5 milioni i ciclisti "invisibili"

foto Dal Web Correlati I dati dei ciclisti fantasma 16:24 - Sono oltre 5 milioni i ciclisti che diventano improvvisamente invisibili e a rischio incidente perché gli automobilisti non li vedono. Non è disattenzione ma è la tendenza di chi è alla guida di un auto di concentrarsi solo sulle altre vetture. A dimostrarlo è il Centro Studi e Documentazione Direct Line. Una moderna tecnologia detta Eye Tracking rileva l’orientamento nell’occhio del cristallino analizzando dove si focalizza l’attenzione del soggetto. - Sono oltre 5 milioni i ciclisti che diventano improvvisamente invisibili e a rischio incidente perché gli automobilisti non li vedono. Non è disattenzione ma è la tendenza di chi è alla guida di un auto di concentrarsi solo sulle altre vetture. A dimostrarlo è il Centro Studi e Documentazione Direct Line. Una moderna tecnologia detta Eye Tracking rileva l’orientamento nell’occhio del cristallino analizzando dove si focalizza l’attenzione del soggetto.

Ecco i risultati - Nel corso dell’osservazione con l’Eye Tracking, gli automobilisti non sono riusciti a notare ben il 22% dei ciclisti, pur essendo questi chiaramente visibili dal loro veicolo. Ma anche per quanto riguarda i motocicli i dati sono allarmanti, con il 15% di veicoli risultato completamente inconsistente agli occhi degli automobilisti. I pedoni devono invece stare più tranquilli infatti il dato relativo si attesta al 4%.



L’utilizzo del navigatore - Lo studio ha poi evidenziato che gli automobilisti che utilizzano il navigatore hanno meno probabilità di individuare un ciclista di quelli che si affidano al proprio senso dell’orientamento. Uno scioccante 24% dei ciclisti è risultato completamente invisibile ai conducenti che utilizzano un dispositivo satellitare.



L’età e il sesso del conducente - Le donne che hanno preso parte allo studio hanno avvistato un minor numero di ciclisti rispetto ai loro colleghi maschi. Lo stesso vale per i conducenti più giovani, con il 31% di ciclisti persi d’occhio dagli automobilisti di età compresa tra 20 - 29, rispetto al 21% per quelli di età 50-59.