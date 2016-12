foto Facebook

19:12

- "L'intuizione profetica" di Papa Giovanni XXIII "della convocazione del Concilio" e "l'offerta della propria vita per la sua buona riuscita", "l'amore per la tradizione della Chiesa e la consapevolezza del suo costante bisogno di aggiornamento", restano un "faro luminoso" per la Chiesa. Lo ha detto Papa Francesco. Il Pontefice ha parlato in San Pietro al pellegrinaggio dei bergamaschi in memoria di Papa Roncalli.