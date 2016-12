Meteo, ancora forti piogge e temporali

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

10:41 - Dopo l'assaggio di estate di domenica, l'instabilità torna protagonista. La prima parte della settimana sarà ancora caratterizzata da piogge e temporali, localmente anche intensi. Per la bella stagione dovremo attendere fino all'8 giugno, quando l'alta pressione tornerà a proteggere la nostra penisola, regalandoci giornate di sole e temperature nelle medie del periodo.

Lunedì tempo bello solo nelle estreme regioni meridionali. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: al mattino rovesci e temporali sparsi su Levante Ligure, Emilia Occidentale e gran parte del Centro; al pomeriggio acquazzoni e temporali bagneranno qua e là Alpi Occidentali, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, Puglia e Campania. Temperature massime in calo al Centronord. Venti moderati di Maestrale sulle Isole Maggiori.



Martedì altra giornata nuvolosa in gran parte del Paese, con prevalenza di tempo bello solo in Sicilia. Nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno qua e là Alpi, zone interne del Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Settentrionale. Temperature massime in calo al Sud, in leggero rialzo al Centronord. Venti deboli. Mercoledì torna un po' di instabilità nelle pianure del Nord, migliora al Sud.



Rovesci forti - I rovesci potranno essere anche forti nelle zone interne del Centro, sui rilievi appenninici, Campania, Basilicata e Puglia.



Rimonta dell'alta pressione - Da giovedì l'alta pressione rimonterà sul nostro Paese e riporterà condizioni di tempo stabile, con temperature tipiche di inizio giugno. Al Sud si supereranno anche i 30 gradi. Tra sabato e domenica, però, si conferma al momento il passaggio su Nord e Sardegna di una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna.