Meteo, l'estate arriverà il prossimo weekend

La situazione in Europa 12:59 - Il cammino verso una situazione più stabile e clima più caldo sarà molto graduale e avverrà nel corso della prossima settimana, probabilmente a partire già da questa domenica. Il prossime weekend avremo il primo caldo di stagione, senza eccessi, grazie alla rimonta dell'alta pressione che porterà con sé aria proveniente da latitudini tropicali.

I venti - venti ancora intensi al Sud e sulle Isole: Maestrale sulle Isole e Libeccio al Sud. Le zone con forti raffiche (anche 60-70 km/h saranno il Mare di Sardegna e i Canali delle Isole). In serata inizierà a soffiare in modo episodico al Nordovest il Foehn, che poi domani, essendo un vento secco e caldo, regalerà un cielo limpido e terso sulle regioni di quel settore.



Domenica di sole - Domenica tempo in prevalenza bello in gran parte del territorio, ma non mancheranno le nuvole nei settori alpini centro-orientali e, specie al mattino, anche al Nordest, sul medio versante adriatico e nel Lazio. Nel pomeriggio aumenteranno le zone di sereno, con il rischio di precipitazioni soltanto a carattere locale sulle zone montuose e le aree vicine. Temperature massime in crescita, con valori dai 20 ai 25 gradi in quasi tutto il Paese. Più caldo al Nord: a Milano previsti 26°C, a Bologna 27°C, a Verona 28°C



Inizio di settimana variabile - Lunedì nubi in nuovo aumento un po' ovunque per un nuovo impulso proveniente dal vortice di bassa pressione che, dai Balcani, continuerà a richiamare correnti umide e fresche. Il rischio di rovesci e temporali sarà concentrato sulle regioni del Centrosud, in particolare quelle del versante tirrenico. Basso rischio di piogge al Nord e maggiore presenza del sole sulle Isole maggiori. Le temperature massime caleranno: avremo una media di 22°C al Nord e 20-21 al Centro. Valori sui 25°C al Sud. Martedì e mercoledì ancora molta variabilità con nubi sparse e rischio di temporali al Centrosud, Nordovest e Isole. Tra giovedì e domenica assisteremo a un tentativo di rimonta dell'alta pressione: avremo quindi nel weekend dell'8/9 giugno una maggiore stabilità. L'alta pressione condurrà con sé aria proveniente da latitudini tropicali che produrrà un deciso rialzo termico con valori da inizio estate, ma senza eccessi, con punte di 28-30°C anche al Centronord.