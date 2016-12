foto Ansa

17:10

- Sette anni di carcere: è questa la richiesta fatta dalla Procura di Milano per Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti, imputati nel processo Ruby bis. Il pm Pietro Forno ha inoltre chiesto per i tre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole o in servizi pubblici o privati che hanno a che fare con i minori. Le accuse sono di induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile.