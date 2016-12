Meteo: variabile fino a sabato, sole domenica

foto Meteo.it Correlati Meteo, tempo variabile ancora per qualche giorno. Da mercoledì sole e caldo

Il vortice di bassa pressione sull'Italia continua a richiamare verso la nostra Penisola correnti fresche che venerdì e sabato manterranno la situazione piuttosto instabile, con molte nubi e temperature ancora di qualche grado sotto la norma. Giornata più stabile e mite, invece, quella di domenica: le piogge saranno poche e il tempo sarà più soleggiato.

Ma per il primo vero assaggio d’estate dovremo aspettare la seconda parte della prossima settimana, quando il ritorno dell’alta pressione garantirà giornate nel complesso belle e caratterizzate da temperature nella norma per il mese di giugno.



Venerdì ancora piogge sparse - Al mattino sono previste nubi su gran parte d’Italia, con piogge sparse su Triveneto, Toscana, Umbria, basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Nord Sardegna. Nel pomeriggio ci saranno piogge qua e là su Alpi centro-orientali e Friuli Venezia Giulia; rovesci e qualche temporale su Lazio, Campania e versante tirrenico della Calabria. Qualche sprazzo di sole in più sullo Ionio e sulla Sicilia.



Le temperature massime sono in lieve rialzo su gran parte del Centronord, stazionarie o in lieve calo su Sud e Isole. Ventoso per venti dai quadranti occidentali su quasi tutti i mari con l'eccezione dell’Adriatico.



Sabato ancora nuvole, domenica migliora - Sabato ci saranno ancora molte nubi: nella giornata piogge o locali rovesci sparsi su Alpi centro-orientali e Friuli, in estensione in serata alle Venezie. Rovesci o temporali, soprattutto nel pomeriggio, su gran parte del Centro, su Campania e, localmente, su Puglia, Calabria tirrenica e Nord Sicilia. Temperature massime in crescita al Nordest, in calo sul medio Adriatico.



Domenica si alterneranno nuvole e sole su gran parte del Paese, con pochi isolati acquazzoni o temporali solo su Alpi orientali e occidentali, sulla pianura veneta e su zone interne del Centro. Sole soprattutto al Nordovest, in Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime quasi ovunque in crescita.



Estate al via solo tra qualche giorno - Sabato inizia l’estate meteorologica, e un primo assaggio di clima estivo potremo averlo già nella seconda parte della prossima settimana. Tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno assisteremo infatti alla rimonta dell’alta pressione che, oltre a portare tanto sole, favorirà anche un sensibile rialzo termico. Nei primi giorni della prossima settimana, invece, ancora molta variabilità con il rischio di qualche breve acquazzone.