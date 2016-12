- Urbino, un professore dell'Università Carlo Bo ha scritto un messaggio ad una sua studentessa con su scritto "Ti amo: devo vederti da sola", il messaggio ha indignato la ragazza che ha deciso, in accordo col fidanzato, di fotocopiare la frase e distribuirla per i corridoi della facoltà, come ammonimento sulla moralità degli insegnanti.

L'ateneo ha reagito prontamente alla vicenda e il Senato accademico ha istituito una commissione interna che ha ascoltato il docente. La ragazza aveva scelto il corso deI professore come esame opzionale e a lezione era spesso l'unica presente, ma fino alla consegna del bigliettino non aveva mai sospettato dell'interesse da parte dell'insegnante.

La situazione si è complicata quando il ragazzo della studentessa ha scritto una mail al professore, secondo quest'ultimo, con contenuti diffamatori, per inoltrarla ad altri. Questa azione ha provocato la querela presentata dal sessantenne nei confronti del fidanzato.

L'istruttoria dell'università dovrebbe concludersi a breve con un richiamo pubblico per il professore, un provvedimento previsto dal Codice etico dell'ateneo, mentre continuerà la vicenda giudiziaria che vede come protagonista il ragazzo.