Gli esperti tranquillizzano: "L'estate ci sarà"

- La primavera è finita. In Francia si teme che l’estate non ci sarà , ma per Luigi Latini di Meteo.it, la bella stagione sarebbe alle porte.

Quando comincia l’estate?

Meteorologicamente, l’estate parte il primo giugno. Tra il 6 e il 10, ci saranno le prime belle giornate. Finalmente il tempo, comincia a stabilizzarsi. Dal 10 in poi, cominceremo ad avere tempo soleggiato e temperature al di sopra delle medie stagionali. Il caldo lo sentiremo e passeremo dal fresco di questi giorni a un clima tipicamente estivo, con temperature sopra la media.

Vuol dire che faremo subito il bagno?

No, ci vorrà qualche giorno. Il sole è già molto alto e, mano a mano che ci si avvicina al solstizio, le giornate si allungano. Questo significa una maggiore esposizione solare. Ma, nonostante la maggiore esposizione, l'acqua impiegerà un po' di tempo per scaldarsi a dovere. Certo, non sarà freddissima, ma, al 10 giugno, i temerari che faranno il bagno sentiranno un po' di freddo.

Ci dobbiamo abituare a non primavere come quella appena trascorsa?

Negli ultimi 10/15 anni si sono battuti tutti i record di freddo, di caldo. Il clima è impazzito. L’ultima primavera è stata la più piovosa degli ultimi 35 anni e il record precedente risaliva a quarant’anni prima. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto le estati più calde del secolo. Questo significa che da un decennio a questa parte si è verificato un vero e proprio cambiamento climatico.

Tutto questo influisce sulle vostre previsioni?

Bisogna distinguere: sulle previsioni di breve periodo ci avvaliamo di dati che ci arrivano in tempo reale. Per quanto riguarda il lungo periodo, le statistiche degli ultimi mixate con le informazioni in tempo reale, non ci danno modo di essere affidabili. Per i prossimi mesi, i quattro modelli matematici che abbiamo parlano di quattro estati diverse, da quella più torrida a quella più piovosa.