Meteo, sull'Italia torna l'instabilità

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:50 - Non c'è tregua per il nostro Paese. Instabilità e variabilità saranno parole chiave per il meteo anche nei prossimi giorni. Giovedì dalla Francia arriva una vasta circolazione di aria fresca che nei prossimi giorni attraverserà lentamente tutta la Penisola determinando un nuovo calo delle temperature e condizioni di tempo piuttosto variabile. Avremo quindi di nuovo il rischio di temporali anche forti. - Non c'è tregua per il nostro Paese. Instabilità e variabilità saranno parole chiave per il meteo anche nei prossimi giorni. Giovedì dalla Francia arriva una vasta circolazione di aria fresca che nei prossimi giorni attraverserà lentamente tutta la Penisola determinando un nuovo calo delle temperature e condizioni di tempo piuttosto variabile. Avremo quindi di nuovo il rischio di temporali anche forti.

Tempo instabile - Un po' di instabilità, fra sole e nuvole e con improvvisi temporali qua e là, caratterizzerà anche le giornate di venerdì e sabato, con il vortice depressionario che benché in lento allontanamento verso i Balcani, influenzerà ancora il tempo sulla nostra Penisola. Giornata più tranquilla quella di domenica, anche se non mancheranno le nuvole. Il tempo comincerà ad assumere caratteristiche estive solo verso la fine della prossima settimana, quando la situazione diverrà più stabile e le temperature si attesteranno su valori normali per il mese di giugno.



Quindi giovedì nuvole su gran parte d'Italia, anche se in generale alternate a sprazzi di sole. Nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno qua e là Triveneto, Lombardia Orientale, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, zone interne dell'Abruzzo, Calabria Tirrenica e Sardegna. Temperature massime in diminuzione: fresco al Centronord, con valori in generale al di sotto di 20 gradi e al di sotto delle medie di stagione di 4-5 gradi. Venti tesi occidentali sui mari di ponente che resteranno molto mossi o agitati.



Venerdì alternanza di sole e nuvole su gran parte del Paese: nel corso del giorno isolati rovesci o temporali su Alpi, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Temperature massime quasi ovunque in leggero rialzo ma ancora in generale al di sotto della norma. Ancora venti forti di Libeccio e Occidentali.



Weekend variabile - Anche il fine settimana sarà caratterizzato da tempo variabile. Sabato i rovesci si concentreranno soprattutto sul medio-basso Tirreno, sulla Sardegna e sulla fascia alpina e prealpina. Domenica qualche schiarita in più al nord, ancora un po' di instabilità al Centrosud. Temperature in aumento.