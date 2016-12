foto Ansa

10:39

- Una guardia giurata ed un sottufficiale della Marina sono rimasti feriti nella notte a Livorno per lo scoppio di materiale esplosivo. Il più grave è il militare che rischia l'amputazione di entrambe le mani. I due stavano armeggiando con un ordigno o un grosso petardo. Tra le ipotesi quelle che stessero confezionando una bomba per la pesca di frodo o un petardo in vista della partita Livorno-Empoli. Escluso un gesto di natura politica.