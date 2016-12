Meteo, maggio si chiude con l'ombrello aperto

foto Meteo.it Correlati Meteo, ancora pioggia e instabilità

La perturbazione numero 12 di maggio porta in eredità un vortice di bassa pressione che renderà piuttosto instabile il tempo anche nelle giornate di giovedì e venerdì, con il rischio di rovesci e temporali specie al Nordest e regioni tirreniche.

Le previsioni - Giovedì tempo ovunque variabile, con annuvolamenti frequenti, alternati alle schiarite. Piogge spesso a carattere di rovescio più probabili al mattino su Triveneto e regioni tirreniche e nel pomeriggio sul Alpi, Nordest, alta Lombardia, Appennino, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna.



La giornata sarà fresca con temperature in calo sia nelle minime che nelle massime. Al Nord e sul Medio Tirreno si fa fatica ad andare oltre i 18-19 gradi. Le punte più elevate si toccheranno sul basso Ionio con punte vicine ai 25 gradi e in Sicilia a Catania sono previsti 26 gradi.



Il picco del fresco per questa settimana sarà quindi giovedì poi la tendenza vede un aumento delle temperature inizialmente con lievi rialzi; un aumento più sensibile al Centronord e Sardegna lo avremo domenica quando guadagneranno dai 3 ai 5 gradi.



Le previsioni per venerdì - Il cielo sarà ancora nuvoloso su gran parte dell’Italia. Al mattina qualche pioggia in Sardegna, Lazio, Campania e Alpi orientali. Nel pomeriggio qualche pioggia anche a carattere di rovescio soprattutto in Umbria, Lazio, Campania, Alto Adige, Alpi centrali, alto Veneto e Friuli.



Il tempo nel weekend - Sabato al Nord cielo nuvoloso ma senza piogge di rilievo. Le zone con cielo maggiormente nuvoloso saranno l’Alto Adige e le Alpi orientali dove potrà piovere. Piogge in Sardegna, Campania, regioni centrali tirreniche. Domenica avremo più sole al Nord; ancora nuvole sul resto dell’Italia con qualche pioggia possibile al Sud e in Sicilia.



Inizio di giugno senza ondate di calore - L'alta pressione comincerà a rimontare in modo graduale nella prima settimana di giugno, anche se avremo probabili temporali pomeridiani sui rilievi, tipici della stagione estiva. Arrivando da un lungo periodo con valori sotto la media, il rialzo termico e le temperature nelle medie di stagione saranno avvertite in modo sensibile a livello di percezione fisica, ma non avremo ondate di calore significative almeno fino all'8 giugno. La stabilizzazione del tempo che ci porterà verso la stagione estiva sarà graduale.