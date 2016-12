La primavera è finita: torna la pioggia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

10:18 - Il maltempo ha concesso solo una breve tregua e ora torna a sferzare l'Italia. Sul nostro Paese arriva la perturbazione 11 di maggio che riporta le piogge, soprattutto al Nord. Poi nella notte tra martedì e mercoledì giungerà una nuova perturbazione, la numero 12, che nei giorni successivi si andrà a posizionare tra il Nord Italia e l'Europa centrale da dove continuerà a mantenere un tempo instabile sul nostro Paese.

Martedì giornata all'insegna del cielo nuvoloso in gran parte d'Italia soprattutto però nelle regioni del Centronord mentre al Sud ci sarà qualche sprazzo di sole in più. Le nubi saranno associate a piogge sparse su Alpi, Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, zone interne del Centrosud e Sicilia; nell'isola saranno possibili anche dei temporali. Da segnalare al mattino qualche pioggia anche in Sardegna, Toscana, Umbria e nord del Lazio; poi in serata piogge diffuse e a tratti intense al Nordovest specie sulle zone alpine. Temperature massime in calo al Nordovest e Sardegna, in aumento al Sud specie sul versante tirrenico. Ventoso al Sud per venti di Scirocco.



Da mercoledì temperature in calo - La nuova perturbazione che giungerà tra martedì e mercoledì sarà accompagnata da aria fredda che, da mercoledì, riporterà nuovamente le temperature al di sotto delle medie stagionali: dapprima al Nord, successivamente sul resto del nostro Paese.



Piogge intense - Soprattutto nella giornata di mercoledì ci saranno rovesci anche di forte intensità al Nordovest. Saranno particolarmente colpite le zone tra Piemonte e Lombardia e levante ligure. Torna la neve sulle Alpi occidentali a partire dai 1200 metri.



E torna la neve - Ultimi giorni di maggio all'insegna di piogge sparse e neve sulle Alpi. Dopo il maltempo di martedì al Nordovest e sulle Isole, quella di mercoledì sarà una giornata instabile in molte zone del Centronord. Tornerà anche la neve a imbiancare i rilievi alpini a 1200 metri di quota. Tra mercoledì e venerdì l'instabilità attraverserà un po' tutta l'Italia. L'alta pressione comincerà a rimontare nella prima settimana di giugno, ma non si prevedono ondate di caldo significative. Le temperature saranno nelle medie di stagione.