Meteo, un giorno di tregua dal maltempo

10:03 - Oggi giornata di tregua grazie alla presenza sull'Italia dell'alta pressione. Già alla fine del giorno, però, il tempo inizierà a peggiorare per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione che domani porterà piogge sparse soprattutto al Nordovest e sulle Isole. Mercoledì, invece, arriverà un'altra perturbazione che, assieme a ciò che rimarrà della precedente, porterà instabilità in molte zone del Centronord.

Nella mattinata di oggi tempo bello quasi ovunque. Nel pomeriggio nubi e qualche breve scroscio di pioggia sulle Alpi orientali; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nuvolosità in aumento in Sardegna. Nella notte isolate piogge su Piemonte, Friuli, bassa Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime ovunque in crescita, in generale gradevoli e intorno a valori normali per il periodo. Venti meridionali, per lo più deboli.



Previsioni del tempo per domani - Martedì nuvole su gran parte d'Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole, specie nel versante adriatico. Piogge sparse e intermittenti al Nordovest, in intensificazione dalla sera. In mattinata qualche piovasco anche sulla Sardegna e le regioni centrali, nel pomeriggio rovesci e isolati temporali sulla Sicilia; in serata rovesci e temporali isolati anche sulla Calabria. Temperature massime in leggero calo al Nordovest e Sardegna, in aumento su medio-basso Tirreno, Calabria e Sicilia.



Maggio si chiude fra piogge e neve - Ultimi giorni di maggio all'insegna di piogge sparse e neve sulle Alpi. Dopo il maltempo di domani al Nordovest e sulle Isole, quella di mercoledì sarà una giornata instabile in molte zone del Centronord. Tornerà anche la neve a imbiancare i rilievi alpini a 1400 metri di quota. Tra mercoledì e venerdì l'instabilità attraverserà un po' tutta l’Italia.



Temperature ancora sotto la media - La nuova perturbazione che giungerà nella notte tra oggi e domani sarà accompagnata da aria fredda che, da mercoledì, riporterà nuovamente le temperature al di sotto delle medie stagionali: dapprima al Nord, successivamente sul resto del nostro Paese.