foto Ansa

09:50

- Un ragazzo di 13 anni è precipitato dall'altezza di 10 metri dopo essere saltato, per gioco, da un muretto, nel centro commerciale "Le Ginestre" di Volla, in provincia di Napoli. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Loreto Mare del capoluogo campano. I medici gli hanno riscontrato un trauma toracico e cranico.