foto Ansa

14:25

- In gruppo era un ragazzo silenzioso, ma con Fabiana aveva un rapporto morboso, era violento e la picchiava: così molti amici della giovane uccisa a Corigliano (Cosenza) hanno descritto il minore fermato dai carabinieri per l'omicidio della fidanzata. Il giovane, che compirà 18 anni quest'estate, durante l'interrogatorio ha più volte detto: "Sono stanco, voglio dormire", non ha mai pianto e non ha espresso alcun pentimento.