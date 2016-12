foto Ufficio stampa Correlati Meteo, domenica di tregua dal maltempo

Dopo il passaggio della perturbazione numero 8 di maggio, al Nord la domenica trascorrerà con il bel tempo. Ancora un po' instabile e ventoso invece al Centrosud, ma non mancheranno delle ampie schiarite. Lunedì bel tempo ovunque, ma nuove piogge e temporali sono già previsti da martedì al Nordovest e sul versante tirrenico del Centro. Mercoledì temperature di nuovo in calo.

Oggi bel tempo al Nord, ma con un po' di nuvolosità al mattino lungo l'Adriatico, nel pomeriggio su Alpi e Friuli Venezia Giulia. Sereno o poco nuvoloso anche in Toscana, zone ioniche e Isole; nuvolosità irregolare altrove, con alternanza di ampie schiarite e qualche pioggia o brevi temporali al mattino in Romagna, Marche, Lazio e Campania; nel pomeriggio isolati rovesci solo lungo l’Appennino che potrebbero spingersi verso le coste di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.



Dopo una mattinata fredda al Nord, con minime tipiche di marzo più che di fine maggio, le massime sono in aumento, fino a 20-22 gradi, quindi ancora inferiori alla norma. Valori stazionari al Centrosud, dove insiste il vento, con forte Maestrale su Tirreno e Isole.



Lunedì bel tempo in tutta Italia e temperature in rialzo - Lunedì: ulteriore generale miglioramento e in tutto il Paese passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Da segnalare il transito di nubi ad alta quota al Centronord e in Sardegna e qualche annuvolamento più denso tra Liguria di Levante e nordovest Toscana, nella seconda parte del giorno anche all’estremo Nordest, con tendenza a rovesci in serata sul Friuli. Temperature in rialzo ovunque, sia le minime che le massime. Al Nord saremo intorno ai 22-23°c.



Da martedì torna la pioggia - Tra la sera e la notte di lunedì aumenteranno le nubi al Nordovest e sulle regioni tirreniche: si tratta della parte avanzata di una nuova perturbazione atlantica, la n. 9 di maggio, che porterà un netto peggioramento del tempo già martedì al Nordovest e Toscana dove torneranno le piogge. Tra la sera e la notte di martedì il peggioramento si estenderà a tutto il Nord.



Tra mercoledì e venerdì questo nuovo impulso perturbato attraverserà tutta l’Italia. Tornerà anche la neve a imbiancare i rilievi alpini a 1400 metri di quota. Mercoledì anche le temperature massime non saliranno oltre i 15 gradi al Nord e le piogge si aggiungeranno a quelle già cadute in questi giorni, andando a ingrossare nuovamente fiumi e laghi.