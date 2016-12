"La realtà si capisce meglio dalle periferie" ha detto Francesco prima di iniziare la Messa, ricambiando il saluto che gli aveva rivolto il parroco. La celebrazione si è svolta all'esterno della chiesa, con numerosi fedeli, e alcuni bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione dal Pontefice. Il Papa prima di indossare i paramenti ha salutato i bambini battezzati quest'anno e alcuni malati. "Caro primo sentinelle e caro secondo sentinella, mi piace quello che dite sulle sentinelle, - ha esordito Papa Francesco dopo il saluto del parroco - la realtà si capisce meglio non dal centro , ma dalle periferie, anche se come tu hai detto, bisogna diventare sentinelle, ti ringrazio per questo lavoro di essere sentinelle, ringrazio per l'accoglienza in questo giorno di festa della Trinità. E ci sono - ha aggiunto - i preti che conoscete bene e che sono i due segretari di Papa, che è in Vaticano, mentre il vescovo è qui, questi due - ha commentato - lavorano bene e uno, oggi, don Alfred, fa la ricorrenza di 29 anni di ordinazione sacerdotale, preghiamo per lui, chiediamo almeno altri 29 anni".

Durante l'omelia il Papa ha dialogato con i bambini, spiegando loro il ruolo della Trinità e la "fretta" della Madonna, che "ha il desiderio di aiutare, non va veloce per vantarsi, per dire "io sono la Mamma di Dio", è la nostra mamma che viene sempre in fretta quando abbiamo bisogno di lei".