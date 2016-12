foto Ansa

13:55

- Il Papa interviene sulla disoccupazione che "si sta allargando a macchia d'olio in ampie zone dell'Occidente" e sta "estendendo in modo preoccupante i confini della povertà". "La peggior forma di povertà materiale - dice nell'udienza alla fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice - mostra che qualcosa non funziona. Non riguarda più soltanto il sud del mondo, ma l'intero pianeta". Poi chiede di ripensare a tutto il sistema della solidarietà.