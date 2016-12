foto Twitter

- L'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, ha dovuto interrompere la sua omelia ai funerali di don Gallo. Mentre in chiesa lui ricordava "l'attenzione agli ultimi" di don Gallo, dall'esterno si è levato il canto di "Bella ciao", intonato anche dai presenti in chiesa che hanno applaudito. Per farli smettere è intervenuta la segretaria di don Andrea: "Così mancate di rispetto allo stesso Gallo. Lui ha sempre creduto nella Chiesa", ha detto.